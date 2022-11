Economia cai e desemprego ‘aguenta-se’. Este 'milagre' é para continuar?

É possível a economia cair a pique e o desemprego subir pouco? Sim, e foi o que aconteceu em Portugal em 2020. A economia terá sofrido uma queda inédita, na casa dos 8% e, apesar disso, a subida do desemprego foi pequena. Os indicadores divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) sinalizam até um novo recuo do desemprego para os 6,5% em dezembro. Os economistas ouvidos pelo Expresso antecipam uma taxa anual em torno de 6,8%, o que compara com 6,5% em 2019. E a explicação, dizem, reside nas medidas públicas de apoio ao emprego e às empresas que travam os despedimentos. Uma receita que esperam que se repita em 2021.

