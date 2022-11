easyJet vai operar apenas 10% dos voos no primeiro trimestre

A companhia aérea britânica easyJet adiantou esta segunda-feira que vai operar no máximo 10% dos voos durante o primeiro trimestre de 2021 devido às restrições de viagem impostas internacionalmente pela expansão da pandemia. A informação foi avançada na sequência da apresentação preliminar dos resultados de outubro a dezembro de 2020, período durante o qual registou uma quebra do volume de vendas em 88%.

A easyJet, questionada pelo Expresso, esclareceu que Portugal será afetado por esta regra. A operação vai ficar reduzida a um máximo de 10%, embora possa haver ajustamentos para responder à procura. A companhia de voos ponto a ponto sublinha o impacto na oferta da suspensão dos voos para o Reino Unido e de a Alemanha ter considerado Portugal um país de alto risco.

"Esta é uma percentagem de toda a rede, avaliaremos cada rota com base nas restrições das viagens. O Reino Unido proibiu os voos Portugal - Reino Unido e a Alemanha também colocou Portugal como uma área de alto risco", explica fonte oficial da easyJet. E acrescenta: "Vamos avaliar e responder à procura que existe. Mantemos a flexibilidade para aumentar e responder rapidamente a procura pelos nossos voos".

No âmbito da apresentação dos resultados preliminares de outubro a dezembro, a transportadora explicou que, dada a "incerteza a curto prazo", não divulgará previsões financeiras para este ano, embora assegura que está bem posicionada para se reajustar à procura depois da crise.

De outubro a dezembro de 2020, a easyJet operou 18% dos voos e o volume de negócios caiu 88% para 165 milhões de libras (cerca de 185 milhões de euros). Foram utilizadas menos 52,2% aeronaves do que nos mesmos meses de 2019, tendo o número de passageiros caído 87,1% para 2,8 milhões.

A easyJet cortou 1.400 postos de trabalho para reduzir custos. Em Portugal, a companhia não fez despedimentos, recorreu ao lay-off e à redução de horário, e tem feito acordos com os trabalhadores de trabalho em part-time, entre outras medidas.

A companhia esclareceu que não foi prejudicada no final do período de transição depois do Brexit, consumado a 31 de dezembro, porque já tinha feito planos para adaptar as operações.