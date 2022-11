Portugal optou por leilão global e atrasou oferta

Portugal atrasou-se na quinta geração de rede móvel (5G) e hoje é um dos quatro países da União Europeia (UE) que não tem uma oferta comercial. A pandemia é um dos argumentos para que o leilão das licenças de 5G tenha resvalado de 2020 para 2021. Mas não há ainda uma data para o arranque das ofertas comerciais — vai depender da data da conclusão do leilão.

Embora vários países da UE estejam mais avançados do que Portugal, parte fez apenas leilões parciais e ainda há faixas por atribuir. 17 países vão avançar com novos leilões de faixas este ano. A Anacom escolheu um modelo diferente e optou por um leilão global, cedendo todo o espectro disponível de uma só vez. O regulador defende o seu modelo: “A inclusão de várias faixas de frequências no mesmo procedimento traz benefícios às empresas, que assim podem tomar decisões com uma visão mais global do espectro disponível”, justificou fonte oficial. O regulador nega atraso. “Existem diversos países com situações equivalentes à de Portugal”, afirma.