O apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, aprovado no quadro do Orçamento do Estado para 2021, visa assegurar a continuidade dos rendimentos daqueles que se encontrem em situação de desproteção económica devido à pandemia. O seu acesso está condicionado à verificação de insuficiência económica direcionando-se a trabalhadores que se encontrem com rendimentos abaixo do limiar da pobreza, atualmente €501,16.

