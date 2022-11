Fusão entre TAP e SATA seria bom para todos

Grandes crises podem criar boas oportunidades, e é isso que Eugénio Fernandes acredita que a pandemia poderá trazer para o sector da aviação em Portugal. O gestor considera que o país não tem dimensão para ter duas companhias de aviação públicas e defende a fusão entre a TAP e a açoriana SATA, alegando que seria benéfico para ambas e para o sector. Considera ainda que deveria ser criado um cluster, resultante de uma cooperação entre todos os operadores, com a TAP à cabeça. Isso permitiria, por exemplo, poupar em seguros, em combustíveis e outras aquisições em grupo. “Há aqui uma grande oportunidade. Os portugueses acreditam que é importante existir uma companhia portuguesa forte. Mas o mercado é pequeno para tantas companhias na esfera pública: TAP, SATA e Portugália (grupo TAP). Temos uma TAP fragilizada, temos uma SATA com enormes problemas, talvez fosse o momento de avançar para uma fusão.” E prossegue: “Evitaríamos ter de passar eventualmente pelo processo de ter uma instrução da União Europeia a dizer: como a SATA não devolve o dinheiro ao governo regional vai ter de fechar. E seria mais fácil mantermos alguma força no modelo da TAP, baseado no hub em Lisboa. A TAP ficaria mais forte e manteria um hub mais equilibrado. Criavam-se algumas barreiras aos concorrentes internacionais, e oportunidades para as outras empresas do sector”, defende. “Não faz sentido andarmos a competir, onde devíamos cooperar. A euroAtlantic compete com a TAP no voo da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe, mas devia antes cooperar. Não estou a dizer que a TAP deixasse de voar, até porque é uma marca forte, mas não faz sentido a euroAtlantic estar a transportar 60 passageiros e a TAP 70. Para recuperarmos terá de haver cooperação”, explica.

Eugénio Fernandes diz que a relação com a ANA, a concessionária de aeroportos hoje “é excelente”. Mas nem sempre foi assim, quando a easyJet apareceu, a euroAtlantic perdeu espaço no aeroporto. “O problema persiste, não há espaço no aeroporto de Lisboa, e as empresas mais pequenas como a euroAtlantic acabam por ser obrigadas a sair. A euroAtlantic sai para Faro, e isso traz-lhe custos adicionais”, frisa. Defende, por outro lado, que é preciso um aeroporto novo. “Precisamos de novas instalações. Se é Montijo, Ota ou Alcochete não discuto. Não haver prazos, nem metas, é que é muito mau. Até admitia, vamos pôr isto em stand by para pensar melhor, mas daqui a 30 dias tomamos uma decisão. Mas não parece o caso. Agora deixou de ser prioritário... Quando a retoma chegar, perdemos três anos e não vai haver novo aeroporto”, lamenta.