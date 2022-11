O melhor vinho fortificado do mundo é português

O concurso Best Wine of the World 2021 elegeu o Porto Niepoort Vintage 2017 como o melhor vinho fortificado do mundo, uma categoria dedicada a vinhos licorosos, com adição de aguardente vinica, por exemplo, para parar a fermentação, tornando-os mais doces e com um maior grau de alcóol. "É a melhor forma de celebrar o Dia Internacional do Vinho do Porto, que hoje se comemora", clomenta o produtor duriense Dirk Niepoort ao anunciar o prémio, esta quarta-feira

A escolha deste Porto de 2017 como o melhor vinho fortificado do mundo foi feita através da plataforma de origem finlandesa Tastingbook.com, qie se apresenta como o maior serviço de informações sobre vinhos do mundo e somou a votação de 190 mil profissionais e enófilos em 20.675 vinhos de 115 países ao longo de três meses.

Ao todo, a plataforma registou mais de 3 milhões de votos. Depois, selecionou os 100 vinhos mais votados para disputaram as finais, em seis categorias diferentes: melhor vinho tinto, melhor vinho branco, melhor vinho rosé, melhor vinho espumante, melhor champanhe e melhor vinho fortificado. E, para o resultado final, todos estes vinhos foram classificados duas vezes através de provas cegas pelo júri da plataforma.

Dirk Niepoort, que quando apresentou este vinho ao mercado arriscou dizer que era "o vinho do Porto mais perfeito" que já tinha provado e viu, depois, o crítico Robert Park atribuir-lhe 100 pontos, a nota correspondente à perfeição no mundo dos vinhos, celebra, mas sem se confessar surpreendido pelo novo prémio atribuido a um vinho criado a partir de vinhas velhas, com idades entre os 60 e os 100 anos, no Cima Corgo, com pisa a pé, em lagares de granito.

Ao lado do seu vintage de 2017, como melhores do mundo neste concurso estão o Chateau Mouton Rotschild 2018 Bordeaux, França, (melhor tinto), o Penfolds Yattarna Bin 144 Chardonnay 2018, Austrália (melhor branco), o Rare Champagne 2008 Champagne, França (melhor champanhe), o Ixsir Edron Grande Reserve Rosé 2018, Mount Bekaa, Libano (melhor rosé) e o Fontanafredda Contessa Rosa Alta Langa Rosé 2014 Piedmont, Itália.