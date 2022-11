Unitel. Tribunal rejeitou pedido de Isabel dos Santos, que vai ter de pagar 339 milhões à Sonangol

É um processo à volta da operadora de telecomunicações móveis que se arrasta há anos. Mas esta terça-feira o Tribunal de Recurso de Paris deu razão à PT Ventures, hoje controlada pela petrolífera Sonangol, e decidiu anular uma ação interposta pela Vidatel de Isabel dos Santos por causa de um contencioso em torno de Unitel.

A informação foi enviada às redações pela Sonangol em comunicado. Nessa sequência a Vidatel de Isabel dos Santos vai ter de pagar uma indemnização à PT Ventures no valor de 339,4 milhões de dólares.

A 20 de fevereiro de 2019, a Câmara de Comércio Internacional (CCI) tinha decidido a favor da PT Ventures o pagamento de uma indemnização de mais de 339 milhões de dólares, tendo a Vidatel recorrido da decisão, relembra a Sonangol. A "decisão final" foi proferida esta terça-feira e é favorável à PT Ventures.

"O pedido de anulação da referida decisão interposta pela Vidatel foi indeferida por sentença judicial do Tribunal de Paris e foi reiterada a decisão do Tribunal arbitral, tendo ainda condenado a Vidatel ao pagamento de 339,4 milhões dólares a título de compensação à PTV e as respetivas despesas legais do processo", lê-se no comunicado da petrolífera.

A Sonangol deixa claro que vai exercer os seus direitos. "Confirma-se a legitimidade da PTV para a execução da sentença arbitral no valor de 339,4 milhões de dólares contra a Vidatel", assegura.

A Unitel era, até janeiro de 2019, controlada por quatro acionistas, cada um dos quais com 25%: a PT Ventures (detida pela brasileira Oi), a petrolífera estatal Sonangol, a Vidatel (de Isabel dos Santos) e a Geni (do general Leopoldino "Dino" Fragoso do Nascimento). Em dezembro desse ano, o Tribunal Provincial de Luanda decretou o arresto preventivo dos bens de Isabel dos Santos, entre eles a Unitel. E no ano seguinte, a 26 de janeiro, a Sonangol comprou a posição da PT Ventures por mil milhões de dólares (900 milhões de euros), tornando-se a maior acionista da operadora angolana, com 50% do capital.

Os 25% da Unitel que são atualmente da Oi eram originalmente da PT - passaram para as mãos da operadora brasileira aquando da falhada fusão entre as duas empresas.