Teletrabalho: foram fiscalizadas mais de 500 empresas e detetadas 200 infrações

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) fiscalizou 530 empresas ao longo da última semana para verificar o cumprimento do teletrabalho e o desfasamento de horários determinado pelo Governo durante a fase de confinamento. Foram identificadas mais de 200 irregularidades, segundo dados avançados pela ACT aos jornalistas durante uma acção de fiscalização que decorreu esta terça-feira. Como o Expresso tinha já avançado, está em curso uma operação nacional que envolve cerca de 200 inspetores que estarão no terreno nas próximas semanas.

Desde 15 de janeiro que o teletrabalho passou a ser obrigatório para todas as empresas e trabalhadores cujas funções possam ser exercidas remotamente. E ao contrário do regime que vigorava desde novembro nos concelhos com maior risco de contágio, não há necessidade de acordo entre empregador e trabalhador. Por outras palavras, trabalhador e patrão têm total autonomia para requerer ou impor o teletrabalho.

A intervenção em curso nas empresas decorre da obrigatoriedade de comunicação à ACT da lista nominal de trabalhadores cuja atividade exige o desempenho presencial, por parte de grandes empresas com mais de 250 trabalhadores. Recorde-se que para fazer cumprir a obrigatoriedade do teletrabalho nas empresas, o Executivo de António Costa recuperou a fórmula mais rígida de teletrabalho (imposta por decisão unilateral) que vigorou em março e elevou de “grave” para “muito grave” o grau de contraordenação em caso de incumprimento.

Em 530 fiscalizações realizadas ao longo da última semana, a ACT detetou mais de 200 irregularidades. As multas para quem seja apanhado a infringir a regra são agora mais pesadas, podendo oscilar entre os €2000 e os €61.200, consoante a infração tenha carácter negligente ou doloso. As ações de fiscalização decorrem de norte a sul do país, e tal como o Expresso também já tinha avançado, abrangem maioritariamente empresas de grande dimensão.