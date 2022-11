Streaming. A grande invasão em episódios

No princípio era a internet. E depois tudo mudou com ela. Inclusive a TV. De comando na mão, qualquer telespectador pode fazer o exercício: quantos canais pagos podem ser vistos a qualquer hora a partir de qualquer dispositivo? Segundo dados compilados pelo Statista, no final de 2021 já haverá mais de mil milhões de pessoas em todo o mundo que descobriram a resposta para esta questão depois de terem assinado um Serviço de Vídeo a Pedido por Subscrição (SVOD ou streaming).

Em Portugal, as estimativas apontam para um crescimento de 50% a 60% no consumo de plataformas de streaming em 2020. O crescimento pode ter sido potenciado pelos confinamentos, mas há também sinais de mudanças de hábitos. “Com as pessoas fechadas em casa, a TV ganhou uma nova centralidade. A TV linear [as transmissões convencionais] cresceu, mas o streaming também regista grandes aumentos no número de consumidores e no número de sessões. Nalguns casos, esses aumentos chegam a 200%”, refere Inês Valadas, administradora para a área de negócios particulares da Vodafone Portugal, relativamente ao crescimento do SVOD em 2020.