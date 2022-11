Bolsas saúdam Biden, mas novas restrições temperam os ânimos

A tomada de posse de Joe Biden com 46º Presidente dos Estados Unidos gerou uma onda de otimismo nos mercados bolsistas internacionais, com Wall Street a atingir níveis recorde durante a semana. Por arrasto, da Europa à Ásia, os principais índices bolsistas refletiram as esperanças do investidores na nova Administração norte-americana em matéria de ajuda à economia dos EUA, ao multilateralismo e também às relações com a China e com a região asiática.

