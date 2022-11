Portal da transparência dos fundos poderá vir a incluir benefícios fiscais

Os ministérios do Planeamento e da Modernização do Estado estão a trabalhar num portal de transparência mais vasto, que inclua não só informação sobre os beneficiários dos fundos europeus aplicados em Portugal, mas também os beneficiários dos fundos nacionais.

Em causa está um projeto conjunto entre a Agência de Desenvolvimento e Coesão (AD&C), que coordena os fundos europeus em Portugal, e a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) que prossegue as atribuições do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública nas áreas da simplificação administrativa e da administração eletrónica.