Opto... por ver streaming em português

Lançada em novembro, a plataforma de streaming da Impresa tem como principais cabeças de cartaz as séries “A Generala”, “Esperança” e “O Clube”. Além de noticiários em diferentes formatos, a Opto também pretende explorar o filão do humor e dos documentários, bem como o acesso ao histórico dos programas de entretenimento e informação da SIC. Na Impresa, que detém a Opto, o Expresso e a SIC, há a intenção de converter o pioneirismo nacional em receitas, através de produções nacio­nais, que poderão atuar como fator de diferenciação face às plataformas internacionais.

A aposta em novos formatos e narrativas que se prestam mais a este tipo de distribuição de conteúdos também já começou a ser trabalhada. “Não se trata de uma moda passageira, estes serviços já existem há vários anos. É verdade que as pessoas estão fechadas em casa (e consomem mais TV), mas hoje essas pessoas querem ser donas do seu tempo. Além disso, depois da pandemia, teremos muito mais pessoas com hábitos digitais”, diz Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo da Impresa.