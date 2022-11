As rendas na cidade de Lisboa caíram 4,8% no último trimestre de 2020 e 16,8% no conjunto do ano quando comparado com o ano anterior.

O mercado de arrendamento no principal centro urbano do país denota, assim, uma contração que remete para valores de 2017, segundo a análise mais recente da base de dados Confidencial Imobiliário, no seu Índice de Rendas Residenciais.