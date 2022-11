Entrevista a Nelson de Souza: “Já estamos a antecipar os fundos de recuperação”

O dia 1 de janeiro de 2021 marcou o arranque do novo ciclo de fundos europeus. Ao longo dos próximos nove anos, Portugal receberá mais de €45 mil milhões de subsídios a fundo perdido. Como de costume, quase €30 mil milhões virão dos “normais” fundos comunitários do Portugal 2030 e das ajudas da política agrícola comum (PAC). Mas, desta vez, o país pode contar com mais €15 mil milhões de “extraordinários” fundos de recuperação Next Generation EU, o que se vulgarizou por cá como “a bazuca europeia”. É o caso do envelope superior a €13 mil milhões para investir no Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026 (PRR) ou do envelope com perto de €2 mil milhões para apoios mais urgentes no âmbito da Assistência à Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa (React-EU). Quem coordena todo este dinheiro é o ministro do Planeamento, Nelson de Souza. Porque o país não pode esperar, o governante explica como está a encurtar prazos e a antecipar verbas para acelerar o impacto destes fundos na economia portuguesa.

A pergunta que todos fazem é: quando chega o dinheiro da Europa?

A chegada de verbas a Portugal não depende só de nós. O lema da presidência portuguesa da União Europeia (UE) deste semestre é precisamente “tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital”, porque importa aos 27 pôr em prática as relevantes decisões que a Europa tomou durante a presidência alemã do semestre passado.