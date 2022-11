Diário de um empresário em apuros: “É inevitável pensar se vale a pena”

Nos últimos meses, no trajeto entre as lojas da família na Baixa do Porto, Paulo Melo foi-se habituando a ver cada vez mais portas fechadas nos estabelecimentos vizinhos. Percebeu que “a covid-19 também faz vítimas diárias no comércio”, e as próximas semanas, que se adivinham críticas para os hospitais, com o registo oficial do número de infetados e mortos a disparar, “também serão críticas para o comércio”. “Vão morrer muitas lojas”, garante este empresário, de 52 anos, a assegurar a transição para a segunda geração da Moreira da Silva & Melo, Lda., empresa especializada na venda de roupa de homem e senhora, mais conhecida como Casa Bruxelas.

É um universo de 16 lojas, todas com mais de 200 m2, construído pelo pai, com “muito trabalho e garra”, desde os anos 70, a partir de uma retrosaria que começou por pertencer a uma família espanhola na Rua de Cedofeita, no Porto. Hoje empregam 70 pessoas, entre a Invicta, Braga, Lisboa, Setúbal e Alcochete, mas no ano passado, com o encerramento forçado entre março e abril, acabaram por “recorrer ao lay-off, como todos”, e ficaram apenas quatro a trabalhar durante algum tempo. Quando reabriram as portas, nada foi como dantes: “Os turistas, que em algumas lojas garantiam mais de 50% das vendas, desapareceram. Alguns clientes voltaram, mas estavam preocupados e não compravam como dantes. A atenção ao protocolo de higiene, à quarentena de 72 horas para as peças que alguém experimentava, à sucessão de novas regras e aos apoios tornou-se uma constante. O investimento em máscaras e produtos de desinfeção ganhou peso no orçamento. A renovação permanente de stocks para apresentar sempre novidades tornou-se difícil”, resume Paulo Melo, antes de admitir que o ano fechou com uma perda de vendas de 70%.