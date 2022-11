Covid-19. Hotéis quase a ‘zero’ até abril

A semana está a ser agitada para os hotéis, o que está longe de ser por terem movimento — mas pelos preparativos de encerrarem mais unidades devido às restrições criadas pelo confinamento na fase mais aguda do surto de covid-19.

“Estamos a fechar as pousadas e ponderamos fechar mais hotéis. As reservas estão a desaparecer. Não há condições para haver hotéis abertos com as novas medidas”, frisa José Theotónio, presidente executivo do grupo Pestana. “Já sabíamos que esta fase iria ser bastante grave, mas está a ser pior do que estávamos à espera.”