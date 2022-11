Beatriz Freitas escolhida para presidente do Banco Português de Fomento

Beatriz Freitas, que já assegurava interinamente a liderança do Banco Português de Fomento, vai manter-se na liderança desta instituição. A solução para a presidência executiva do Banco Português de Fomento é de continuidade, avança o ECO.

O seu nome, tal como o de todo o conselho de administração, ainda vai ter de passar pelo crivo do Banco do Portugal e da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap), se o Executivo assim o entender. Beatriz Freitas era um dos quatro nomes na lista de possíveis candidatos para integrar a equipa executiva do banco.

Mestre em economia e políticas públicas, Beatriz Freitas lidera o Banco Português de Fomento desde a fusão da Instituição Financeira de Desenvolvimento e da PME Investimentos na Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM). De acordo com as regras definidas, a liderança da nova estrutura seria assegurada pela direção da própria SPGM até à nomeação da nova administração. A nomeação não terá acontecido imediatamente, diz o ECO, devido à dificuldade em encontrar quem aceitasse as funções — foram vários os convites recusados –, mas também por causa da limitação de mandatos dos gestores públicos.

Beatriz Freitas foi adjunta de Manuel Caldeira Cabral no Ministério da Economia, foi adjunta do secretário de Estado do Orçamento, Luís Morais Sarmento, e também adjunta do secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Costa Pina. No seu currículo constam também participações em missões do FMI à Grécia e a Cabo Verde, na qualidade de perita externa, mas também uma passagem pelo Conselho das Finanças Públicas e cargos como vogal de empresas como a ANA ou da própria Cresap, que deveria validar o seu nome tendo em conta que o cargo é equiparado ao de um gestor público. Foi também secretária da mesa da Assembleia Geral da Doca Pesca.

Uma equiparação que implica que o vencimento é idêntico ao “valor padrão do vencimento mensal ilíquido do primeiro-ministro”, por se tratar de uma empresa classificada como sendo do grupo A. De acordo com o decreto lei de criação do BPF, a instituição irá ter entre sete e 11 membros no conselho de administração.

A nomeação do presidente e vice-presidente ficou a cargo dos quatro acionistas — IAPMEI (47%), Direção Geral do Tesouro e Finanças (41,2%), Turismo de Portugal (7,9%) e Aicep (3,77%) – e o plano inicial do Executivo passava por manter Beatriz Freitas à frente do novo banco de fomento. Uma opção que acabou por se confirmar. O mandato será de três anos, sendo permitida a recondução por três vezes.

Além disso, está prevista a criação de um conselho consultivo composto por dez a 20 representantes dos stakeholders relevantes para a atividade do banco, mas também por personalidades independentes com mérito científico e técnico que serão nomeados pelo Governo. O mandato também será de três anos, mas apenas poderá ser renovado uma vez.