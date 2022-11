Bankinter deu mais crédito em Portugal mas pandemia afunda resultados (e não pensa comprar bancos por cá)

O Bankinter em Portugal viu os seus resultados resvalarem por conta da pandemia no ano passado, apesar de ter crescido o montante que concedeu em crédito aos clientes nacionais.

O grupo espanhol – que em 2016 entrou no mercado português com a compra das unidades do Barclays – obteve um resultado operacional da sua operação nacional na ordem dos 45 milhões de euros em 2020, o que representa uma quebra de 31% em relação aos 66 milhões de euros face ao ano anterior.

Como habitualmente, o grupo espanhol não divulga o lucro líquido, já após o pagamento de impostos (por ser uma sucursal que incorpora as contas dentro da sua casa-mãe e não um banco autónomo).

Certo é que o Bankinter em Portugal foi penalizado pela rubrica de provisões (como aconteceu em toda a banca ao longo do ano passado, devido à pandemia), cuja diferença face ao ano anterior foi tão expressiva que ofuscou o facto de o negócio bancário (tanto a margem financeira como o produto financeiro e ainda as comissões) subir mais de 10%.

Em conferência de imprensa esta quinta-feira, 21 de janeiro, a presidente do Bankinter, María Dolores Dancausa, frisou que Portugal foi penalizado porque não está a libertar provisões anteriormente constituídas para malparado, como acontecia, e, pelo contrário, teve de reforçar esse dinheiro colocado de lado para perdas em crédito. O crédito malparado representa 2,14% da carteira, “estável” em relação aos números apresentados até aqui, havendo uma cobertura por imparidades de 75%.

Ainda que com o resultado a cair, a líder do banco considera que 2020 foi um “ano excelente” para a unidade. "Estou muito orgulhosa", continuou María Dolores Dancausa. Um dos motivos para essa consideração foi o crescimento da carteira de crédito, que avançou 7%, em relação a dezembro de 2019, para 6,6 mil milhões de euros, um movimento apoiado pelas linhas de crédito garantidas pelo Estado lançadas em Portugal. Destes, mil milhões, ou cerca de 15% da carteira, encontra-se sob moratórias. Já os depósitos cresceram 6% para 4,8 mil milhões de euros, a que se somam recursos dos clientes fora de balanço (como fundos), que ascenderam 2% para 3,6 mil milhões.

Portugal conta para 8% do produto bancário do grupo espanhol, que todo ele foi afetado pela pandemia. O lucro do Bankinter (consolidando todas as áreas de negócios e todas as geografias) ficou-se pelos 317 milhões de euros no último ano face aos 551 milhões de 2019. O banco colocou 242 milhões de euros de lado “para antecipar o agravamento da situação macroeconómica”.

Sem interesse em fusões

Mais uma vez, María Dolores Dancausa referiu que não tem em cima da mesa qualquer perspetiva de aquisições ou fusões bancárias nos mercados onde opera – apesar de, em Espanha, operações deste género estejam a ser promovidas.

A presidente do grupo considera que uma fusão só se justifica numa “ocasião excecional” e se render um “resultado excecional”, tendo em conta que também tem custos económicos e humanos. Além disso, as outras fusões que estão em curso (CaixaBank e Bankia e também Liberbank e Unicaja) “são uma oportunidade”, já que mostram que o Bankiner está centrado no seu caminho.

"Não estamos a pensar em adquirir nada. Estamos muito centrados no crescimento orgânico e rentável", declarou, também, em relação a Portugal.