Pandemia baixa para metade preço de compra da Air Europa pela Iberia

A espanhola Iberia, integrada no grupo britânico IAG, já tem novo acordo para a aquisição da sua rival Air Europa. Em vez dos mil milhões de euros previstos em novembro de 2019, quando foi anunciado o negócio, só está em cima da mesa o pagamento de 500 milhões – e o desembolso só tem de ser feito em 2026, quando se espera que já não haja turbulência no mercado aéreo.

A companhia aérea espanhola fechou o novo acordo esta terça-feira, 19 de janeiro, cujos termos gerais foram depois divulgados ao regulador espanhol do mercado de capitais. A meta é que o negócio seja fechado na segunda metade deste ano – quando a compradora acredita que a recuperação dos voos já seja significativa, tendo em conta a disseminação das vacinas contra a covid-19.

Tudo estará ainda dependente da autorização da Comissão Europeia e também das negociações com a sociedade do Estado espanhol que assegura participações em empresas e que ajudou a Air Europa durante 2020. A companhia aérea privada Air Europa, que pertence ao grupo Globalia, conta com 52 aviões.

A transação foi anunciada em novembro de 2019, quando o preço em cima da mesa era de mil milhões de euros, a pagar na totalidade no término da operação, antecipada para o ano seguinte. Entretanto, chegou a pandemia e tudo mudou no sector aéreo, com uma quebra forte do tráfego e das receitas (foram menos 70% de passageiros na Air Europa). A Air Europa recebeu um acordo de financiamento do Estado espanhol de até 475 milhões de euros, a usar em 6 anos, como forma de mitigar o efeito da pandemia. A dívida financeira líquida da Air Europa é de 500 milhões de euros – o valor em que foi reduzido o preço de compra e venda.

Mesmo com a eclosão da pandemia, e depois de a transação ter estado em dúvida, a IAG – que agrega marcas como a Iberia, British Airways e Vueling – pretendeu seguir com a operação, acreditando que, com ela, junta duas operadoras aéreas rivais e poderá “melhorar o posicionamento do hub da IAG em Madrid, transformando-o num verdadeiro concorrente face a Amesterdão, Frankfurt e Paris – Charles de Gaulle”.

Isso mesmo é assumido pelo presidente executivo da Iberia, Javier Sánchez-Prieto, citado no comunicado ao regulador espanhol: "Do ponto de vista estratégico, serve para reforçar a competitividade do hub de Madrid no enquadramento global".

Esta operação ocorre quando, em Portugal, a TAP continua à espera da luz verde de Bruxelas à sua reestruturação e consequente emagrecimento - e que ainda esta semana anunciou a redução de voos em fevereiro e março. Em Portugal, a pandemia fez o tráfego aéreo recuar para níveis de 1998.