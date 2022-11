PPR afundam receitas das seguradoras para níveis de 2003

As seguradoras colocaram no mercado menos planos de poupança reforma (PPR) no ano passado, o que contribuiu para que tenham recebido menos prémios dos seus clientes em 2020 face ao exercício anterior. A comparação das receitas obtidas pela comercialização de seguros é negativa não só com 2019, mas com muitos dos anos que antecederam: desde 2003 que não havia um ano tão fraco no que ao recebimento de prémios diz respeito.

