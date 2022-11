Numa altura em que recebe poderes reforçados, ACT fica com inspetora-geral a prazo

Num momento em que tem poderes de fiscalização reforçados por conta da pandemia de covid-19, a Autoridade para as Condições do Trabalho está com uma liderança a prazo.

A atual subinspetora-geral, Maria Ferreira Campos, passa a assegurar o cargo de inspetora-geral “em regime de suplência” e “até à designação de novo titular para o referido cargo de direção”, segundo o despacho assinado na segunda-feira, 18 de janeiro, pelo secretário de Estado do Trabalho, Miguel Cabrita (Despacho n.º 858-B/2021), e já publicado em Diário da República.

Desde julho de 2018 que Maria Ferreira Campos é subinspetora-geral da ACT sendo que, de fevereiro desse ano até essa data, esteve também em regime de substituição (até o concurso em que participou dá-la como vencedora). Agora, fica também em substituição até que haja nova designação. É inspetora do trabalho desde 1996, sendo que exerce cargos de direção desde 2015, de acordo com o despacho que a nomeou em 2018. A mudança tem efeitos a partir de dia 17 de janeiro.

Na semana passada, o jornal Eco noticiou que ia haver mudanças na liderança da ACT, com a saída da inspetora-geral, Luísa Guimarães, do cargo. O Governo explicou, aquando da notícia, que a líder da ACT, no cargo desde 2018, teria de sair de funções porque a comissão de serviço em que se encontrava terminava a 17 de janeiro, tendo de regressar ao lugar de origem, a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A ACT é o organismo nacional que tem como missão a promoção de melhores condições de trabalho bem como a prevenção e o controlo inspetivo do que se passa nas empresas.

Com o confinamento geral e a massificação do trabalho remoto, a inspetora-geral em regime de suplência terá um trabalho adicional: o Governo decidiu que as empresas do sector dos serviços com mais de 250 trabalhadores têm de entregar, até esta quinta-feira, a lista com o nome de todos os trabalhadores em que a presença física no local de trabalho seja “indispensável”.

Além disso, e como o Expresso já noticiou, vai ser lançada uma ação nacional de inspeção junto das empresas para assegurar o cumprimento das regras que obrigam ao teletrabalho. Contudo, têm sido já noticiados os limites que a ACT tem encontrado na sua capacidade de inspeção.