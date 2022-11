Portugal é um dos países que melhor gere a crise, diz BCE

Portugal é uma das sete economias que melhor vão gerir as finanças públicas até 2022, segundo um estudo do Banco Central Europeu (BCE) incluí­do no “Boletim Económico” de janeiro. Este pequeno clube, que consegue no próximo ano atingir os défices mais baixos na zona euro e registar os menores aumentos do nível de endividamento entre 2019 e 2022, conta, além de Portugal, com Alemanha, Chipre, Irlanda, Letónia, Lituânia e Luxemburgo. No outro extremo da avaliação, os ‘maus alunos’ são Espanha — que lidera no défice mais elevado e na maior subida do nível de endividamento —, seguida de Itália, França, Bélgica e Eslováquia.

Para chegarem a este quadro clínico do estado da zona euro, os economistas de Christine Lagarde basearam-se na avaliação feita pela Comissão Europeia às propostas de Orçamento do Estado para 2021 enviadas para Bruxelas pelos governos dos países do euro e balizaram a análise até 2022, quando a zona euro deverá conseguir completar a retoma económica.