Investimento público é negativo em Portugal

O Governo português deve duplicar o esforço de investimento público para a casa dos 4% a 5% do PIB — à semelhança de vários Estados-membros da União Europeia (UE), sobretudo do leste — para travar a queda do stock de capital que o país acumulou ao longo dos anos em infraestruturas, transportes, escolas, hospitais, edifícios e demais máquinas e equipamentos dos serviços públicos.

O alerta vem do economista do Instituto para os Estudos Económicos Internacionais de Viena, o austríaco Philipp Heimberger. Este identifica o investimento público português como a maior vítima da austeridade orçamental que abalou a Europa do sul na sequência da crise financeira da última década (ver gráfico). Pelos cálculos deste economista, não só Portugal viu o investimento público líquido cair para terreno negativo nos últimos anos a par da Grécia, Itália ou da Espanha, como persiste como a maior vítima desta doença.