Descodificador: Aumentos na Função Pública só até €792

1 Há aumentos para a Função Pública este ano?

Sim, mas só para os salários mais baixos. A base remuneratória na Administração Pública será atualizada em cerca de €20, passando de €645,07 para €665 — em linha com o novo valor do salário mínimo nacional —, e, além disso, o Governo dá mais €10 por mês para quem ganha até €791,91 brutos mensais. A proposta inicial do Governo previa o aumento de €10 apenas para salários até €693,13 mensais. O Executivo acabou por melhorá-la e alargar este aumento a salários um pouco mais elevados. Já na reunião de negociação suplementar, realizada esta semana, o Executivo recusou ir mais longe, nomeadamente rejeitando a proposta de atualização do subsídio de refeição dos atuais €4,77 diários para os €5.