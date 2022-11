O que pretende mudar o Banco de Portugal com o novo Código da Atividade Bancária?

São 687 páginas, com 690 artigos, com um índice de 47 páginas: estes são alguns números do Código da Atividade Bancária na versão sujeita pelo Banco de Portugal (BdP) a consulta pública. O diploma pretende reordenar, simplificar e adequar o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGISC) à realidade do sector e consubstanciar a transposição para a legislação nacional de três diretivas europeias. Na atual versão, elimina 10 leis e altera 19 diplomas do sector. O BdP diz que a nova legislação não teve “qualquer intenção despenalizadora”. “O objetivo foi reforçar os regimes vigentes, no sentido de permitir mitigar adequadamente os riscos inerentes ao exercício da atividade bancária.” Nos bancos considera-se que foi longe demais.

