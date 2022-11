TAP. Sindicatos reúnem com a administração na segunda-feira para debater um acordo de emergência. A missão é evitar despedimentos 

A convocatória foi feita pela administração da TAP e desta vez a reunião será com todos os sindicatos. É a segunda fase da discussão do chamado "acordo de emergência", no âmbito do qual os sindicatos têm estado propor soluções de corte de massa salarial que não passem por despedimentos, nem apenas por reduções salariais. A TAP entregou um plano de reestruturação em Bruxelas que prevê o despedimento de 2000 trabalhadores.

A reunião decorre dias depois de ter sido formalizada em Diário da República a passagem da TAP, Portugália e Cateringpor a empresas em "situação económica difícil", com efeito até ao final de 2024. Uma declaração que permitirá à empresa suspender os acordos de empresa e renegociá-los. Para já os acordos de empresa ainda estão em vigor e as tabelas salariais dos trabalhadores não podem ser mexidas, sem alterações nos acordos de empresa.

André Teives, presidente do Sindicato de Técnicos de Handling e representante da plataforma dos sindicatos de pessoal de terra, lembra que na reestruturação da TAP, em 1994, as alterações aos acordos de empresa só entraram em vigor um ano e mês depois de ter começado as negociações com os sindicatos.

Os sindicatos têm estado a estudar formas de cortar a massa salarial que não passem por despedimentos. O grande objetivo é que ninguém seja despedido, e que os cortes salariais sejam o mais baixo possível. Entre as soluções que estão em cima da mesa há trabalho em part-time, licenças sem vencimentos e reformas antecipadas.

A declaração de empresa em dificuldade financeira era um dos passos fundamentais para que se pudesse avançar com o plano de reestruturação da companhia, entregue em Bruxelas, a 10 de dezembro, e que prevê uma redução da massa salarial e despedimentos. Só com esta declaração, a TAP, onde o Estado detém 72,5% do capital, pode mexer nos acordos ou avançar com reformas antecipadas.

Os sindicatos têm criticado duramente esta opção do Governo e da TAP sublinhando que a companhia vai mexer em acordos históricos. Lamentam o Governo ter avançado para este modelo unilateralmente, sem sequer comunicar formalmente que o ia fazer.

O Sindicato de Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA) veio hoje reagir à declaração da TAP como uma empresa em situação economicamente difícil, recordando que o Secretário de Estado das Comunicações e Infraestruturas, Hugo Mendes, o Presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, e o CEO da TAP, Ramiro Sequeira, "se comprometeram a negociar com os sindicatos e a recorrer, preferencialmente, a acordos amigáveis e não a soluções unilaterais".

“Independentemente da formalização de uma intenção já anunciada, num Estado de Direito temos de acreditar na palavra dos nossos governantes (...). O SITEMA acreditou, e acredita, que o Governo de Portugal, o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, o Secretário de Estado das Comunicações e Infraestruturas, Hugo Mendes, o Presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, e o CEO da TAP, Ramiro Sequeira, preferem negociar.”