Novo Banco vai fechar balcões à hora de almoço, os outros bancos mantêm-se abertos

Com muitos estabelecimentos a fechar as portas de novo no âmbito do novo confinamento, os bancos estão fora deste leque. Vão a manter as mesmas regras quanto à entrada condicionada de clientes e atendimento personalizado nas agências adoptadas no primeiro período de confinamento.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler