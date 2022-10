Leilão do 5G supera €181 milhões no primeiro dia da fase principal

O leilão das redes móveis de quinta geração (5G) fechou o primeiro dia da fase principal com licitações que somam 181,287 milhões de euros nos diferentes lotes de frequências. Este valor foi alcançado após quatro rondas de licitação. O site da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) não indica qualquer lote como estando fechado para licitação nos próximos dias. Apenas três dos mais de 50 lotes de frequências que vão a leilão nesta fase principal não receberam qualquer licitação.

Depois de uma primeira fase restringida a novos operadores e a lotes das faixas de frequências dos 900 MHz e dos 1800 MHz, o leilão do 5G entrou na fase que já contempla as principais frequências do 5G, bem como licitações de Meo, Nos, Nowo e Vodafone. A Anacom está impedida de fornecer mais detalhes além dos que constam no seu site, devido às regras de confidencialidade aplicadas ao leilão.

Apesar de as faixas dos 700 MHz e dos 3,6 GHz serem possivelmente as mais apetecíveis para o lançamento das primeiras redes 5G, foi na faixa dos 2,1 GHz que se registou maior incremento face ao valor inicial, após as primeiras quatro rondas de licitação. O valor de licitação inicial para esta faixa estava fixado nos dois milhões de euros. No final do primeiro dia, esse valor evoluiu para os 3,491 milhões de euros. O facto de haver um único lote em leilão nos 2,1 GHz poderá ajudar a explicar a disputa registada durante este primeiro dia.

Os lotes da faixa dos 700 MHz foram a leilão com o valor de licitação inicial mais elevado – mas acabaram o dia com um lote que não recebeu qualquer licitação. O facto de todos os outros cinco lotes terem registado pelo menos uma licitação que iguala os 19,2 milhões de euros do valor inicial indicia que, eventualmente, há interesse, mas não grande concorrência. Por outro lado, também poderá ser um indício de uma de duas coisas: ou há cinco operadores interessados em garantir um lote nesta faixa essencial para poder disponibilizar maior alcance às comunicações 5G; ou então um ou mais operadores igualaram o valor inicial para mais de um lote desta faixa.

A faixa dos 3,6 GHz também é especialmente relevante para o 5G, por criar as condições necessárias para transmitir maiores volumes de dados por segundo. Nesta faixa, as licitações incidiram em 40 lotes de frequências – mas 10 desses lotes só podem ser usados na plenitude depois de 2025, devido ao facto de a operadora Dense Air deter uma licença para operar nessas mesmas frequências, que foi atribuída antes de se conhecerem as características técnicas do 5G.

Estes lotes têm um valor de licitação inicial inferior aos outros 30 que não têm qualquer restrição temporal. No site da Anacom, é possível confirmar que há dois desses lotes com restrições que não registaram qualquer licitação durante este primeiro dia de fase principal. Noutros quatro, confirmou-se a existência de interessados, mas o incremento do valor foi residual. Nos restantes quatro lotes sujeitos a restrições, a evolução do valor de licitação foi um pouco maior, passando de 942 mil euros para um valor 1,164 milhões num dos casos e de 1,152 milhões de euros em três dos outros casos.

Nos 30 lotes sem restrições temporais de uso, o valor inicial de licitação estava fixado em 1,230 milhões de euros. Todos tiveram licitações – mas a evolução dos valores não é uniforme. No final do dia, o valor máximo de licitação nos lotes de 3,6 GHz sem restrições temporais estava fixado em 1,582 milhões de euros.

Por fim, um último destaque: todos os lotes dos 900 MHz, que suportam a geração mais antiga das redes móveis registaram licitações.

O leilão prossegue nos próximos dias – e não tem uma data final para terminar.

Nesta fase principal, foram a leilão 54 lotes nas faixas de frequências dos 700 MHz, 900 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz.