Banco de Portugal admite recuar nas novas regras da banca

Os bancos contestam algumas das normas que o Banco de Portugal quer implementar na legislação nacional com a sua proposta de Código da Atividade Bancária (CAB), mas há entidades, como a Deco, que veem com bons olhos as medidas ali vertidas. Uma das causas de divisão é a proibição de colocação de produtos próprios junto dos clientes. A consulta pública do documento termina hoje, dia 15 de janeiro, e foram recebidos 13 contributos e o supervisor admite recuar em alguns aspetos. Um deles é, precisamente, essa proibição, segundo sabe o Expresso.

A consulta pública do documento, iniciada a 29 de outubro, foi prolongada para lá do prazo inicial e até quarta-feira o banco central recebeu “contributos e comentários de 13 entidades distintas (bancos e instituições financeiras, associações do sector e de defesa do consumidor, sociedades de advogados, docentes universitários), traduzindo-se em centenas de propostas concretas de revisão e de aperfeiçoamento do anteprojeto”.