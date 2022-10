Galp compra 10% da mina do Barroso e metade do seu lítio

A Galp Energia firmou um acordo com a Savannah Resources, que tem a concessão para a exploração da Mina do Barroso, na região Norte do país, acordo esse que permitirá à petrolífera adquirir uma participação de 10% nas subsidiárias que detém aquele projeto de exploração de lítio.

Em comunicado a Savannah informou que a Galp pagará por essa participação 6,4 milhões de dólares (5,2 milhões de euros ao câmbio atual), que serão canalizados para a conclusão do estudo definitivo de viabilidade.

Mas mais importante que a participação acionista, que lhe dará direito a participar na administração da mina, será o acordo para tomar parte relevante da produção de concentrado de lítio que a Mina do Barroso vier a gerar.

Segundo a Savannah, a Galp terá direito a até 100 mil toneladas por ano de concentrado de lítio, o que equivalerá a 50% da produção esperada da mina do Barroso.

"Acreditamos que a reduzida pegada de carbono do concentrado de lítio da Mina do Barroso irá assegurar uma base estratégica para a transição energética da Europa para a mobilidade elétrica", sublinhou o presidente executivo da Savannah, David Archer, no comunicado.