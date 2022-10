Pai da Web quer regressar às origens. E para isso criou a Solid

Há siglas para quase tudo nos dias que correm, e o mais recente projeto de Tim Berners-Lee, o criador da Web, não se distingue muito da tendência quando se trata de desenhar uma solução capaz de manter a privacidade dos internautas, ao mesmo tempo que permite que diferentes empresas façam negócios com os dados de milhões de pessoas. PODS é a sigla escolhida, que funciona como principal pilar da plataforma Solid que, por sua vez, tem vindo a ser promovida pela startup de Inrupt, a partir de Boston, EUA. Em inglês a palavra “pods” remete para vagens ou cápsulas; na Inrupt, PODS diz respeito ao conceito de Personal Online Data Stores (repositórios de dados pessoais da Internet, em Português). E é com este conceito que a startup Inrupt quer levar a Web a regressar às origens.

"Quando não fazemos nada, alguém fica com os nossos dados”, recordou o fundador dos protocolos Web (que correm sobre a Internet - mas que não devem ser confundidos com a Internet), na passada Web Summit de 2020.

Quantas vezes aceitamos regulamentos. termos e condições de serviços, e propostas de tratamento de dados na Internet sem os ler? É esta inação ou falta de tomada de posição dos internautas que a startup Inrupt pretende contrariar. Ao leme da empresa está o já referido “pai da Web” e John Bruce, um veterano do empreendedorismo tecnológico.

Antes do lançamento da Inrupt, Tim Berners Lee já havia dado a conhecer os principios que suportam os PODS e da plataforma Solid, com a apresentação dos nove princípios do denominado "Contrato da Web". E o acesso universal e a privacidade serão possivelmente os mais relevante dessa proposta Berners-Lee enunciou no palco principal da edição de 2018, na sessão de abertura da Web Summit, em Lisboa (o criador da Web já participou em várias edições da Web Summit).

Os apreciadores de poucas palavras dirão que a solução desenvolvida pela Inrupt é um “servidor da privacidade que pode ser disponibilizado a qualquer instituição ou internauta”.

A descrição mais pormenorizada remete para uma solução que pode ser instalada em qualquer entidade que processe ou disponibilize grandes volumes de dados pessoais. Através do conceito de PODS, a Solid permite que um Internauta decida qual a informação pessoal que poderá ser fornecida a terceiros. Por sua vez, marcas, empresas ou instituições estatais passam a poder aceder aos dados dos diferentes internautas com quem estabelecem relações – mas os dados continuam a pertencer aos internautas, que a qualquer momento podem definir que informação é veiculada para os diferentes serviços.

Distinguir acesso e propriedade dos dados pode parecer preciosismo, mas faz toda a diferença em termos legais. Com a aprovação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), a UE implantou a lógica de que, em qualquer que seja o negócio, os dados pessoais são dos cidadãos – ainda que estejam alojados em servidores de empresas ou institiuições públicas.

O mesmo RGPD também admite o direito dos internautas a exigir a eliminação de dados alojados em empresas, ou a transportar os dados de um repositório comercial para outros suportes ou empresas.

A Solid está apostada em dar resposta a estas exigências com uma simples ligação eletrónica (um link), que garante a interoperabilidade da informação alojada em diferentes infraestruturas e entidades, mantém o acesso à informação como viável para fazer negócio, mas permite respeitar as escolhas e restrições aplicadas por cada internauta.

Um artigo do New York Times compara o futuro serviço à distribuição de ferramentas de correio eletrónico – que em muitos casos são gratuitas, ou têm custos marginais para os utilizadores. A incógnita está do lado das empresas. Será que há interessados em investir em plataformas como a Solid?

Nestes primeiros tempos, a Inrupt garantiu o apoio do referido Serviço Nacional de Saúde Britânico e ainda do governo regional da Flandres, entre outras entidades.

Na Inrupt, há a expectativa de que o respeito pela regulação dê o empurrão que falta para que, por fim, uma startup consiga lançar uma solução capaz de acabar com os abusos dos dados alheios. Berners Lee admite que há um interesse comercial que tem em vista o desenvolvimento de novos negócios, mas não esconde que, na origem da Solid, figura um pressuposto filosófico que tem em vista o regresso às origens da Web, enquanto veículo de informação que promove a igualdade entre os diferentes protagonistas.

Com uma Internet espartilhada por redes sociais como a Facebook, grandes lojas virtuais como a Amazon, lojas de apps como a da Apple ou motores de busca, e-mails e mapas como os da Google compreende-se facilmente que o cenário inicial da Web, em 19989, é bem diferente daquele a que se assiste nos dias que correm. Hoje, as grandes plataformas transformam dados pessoais em dinheiro, mas funcionam como “walled gardens” (jardins fechados, em português) cujos modos de funcionamento nem sempre são conhecidos. Já em 2010, Berners-Lee apontou o dedo ao crescendo de poder que as redes sociais mantêm ao fechar dados pessoais em silos que, consoante as necessidades, transformam uma amálgama de informação em dados úteis para lançar uma venda ou testar um serviço.

"Quanto mais usamos, mais dependentes ficamos. A rede social está a tornar-se a plataforma central – um espaço de armazenamento de conteúdos fechado, que não permite aos utilizadores o controlo total da informação que lá colocam. Quanto maior for o sucesso deste tipo de arquiteturas, maior será a fragmentação da Internet, e menor será a probabilidade de manter este espaço como algo único e universal", denunciou Berners-Lee, em 2010, num artigo publicado na revista Scientific American.

Em 2018, o escândalo Cambridge Analytica, que tem por epicentro uma consultora que promoveu o uso de informação pessoal detalhada no Facebook para propósitos políticos, confirmou que Berners-Lee, tinha razão. Pior: a inteligência artificial exponenciou a possibilidade de abuso da privacidade alheia.

«Há muitas coisas interessantes que vão chegar ao mercado e que são baseadas em IA. Mas é preciso educar as pessoas sobre temas como o Machine Learning – que é apenas um componente da IA – para que se perceba o potencial deste conjunto de tecnologias. Mas como é que vai ser possível criar conhecimento se não existir partilha de informação? E como o podemos fazer mantendo a privacidade dos dados de cada um? O exemplo dos serviços que aconselham música, por exemplo. Se não soubermos que música é que cada um está a ouvir… como é que vamos sugerir-lhe as próximas faixas? Este é um grande desafio tecnológico que temos hoje: criar conhecimento para servir as pessoas, mas respeitando a privacidade dos seus dados», disse Tim Berners Lee durante a Web Summit de 2018, citado pela Exame Informática.

Apesar de alguns recuos no mercantilismo que domina o processamento de dados, os internautas continuam sem ferramentas que lhes permitam saber que dados têm os diferentes serviços que usam na Internet. E, por isso, Berners-Lee e John Bruce têm agora a oportunidade de lutar por uma Web aberta e universal que respeita a privacidade. Como estratégia de contenção dos desmandos dos grandes conglomerados cibernéticos, os dois empresários grisalhos apostaram numa lógica empreendedora que não será muito diferente daquela que levou ao lançamento de Facebook e Google.

Até à data, a Inrupt já angariou 20 milhões de dólares. Será que chega para manter a privacidade dos internautas a salvo?