Centros Comerciais pedem medidas compensatórias

"Na sequência das várias medidas impostas aos Centros Comerciais no contexto da pandemia, o sector já despendeu mais de 600 milhões de Euros no apoio aos lojistas", diz a APCC - Associação Portuguesa de Centros Comerciais num comunicado divulgado esta segunda-feira para defender que caso o Governo opte por decretar medidas restritivas para o sector, devem ser "implementadas ajudas directas aos lojistas e Centros Comerciais por parte do Estado".

Caso sejam implementadas medidas de confinamento mais graves, a APCC quer ver o Estado a compensar as empresas do sector, nomeadamente ao nível de benefícios fiscais correspondentes aos prejuízos registados e a apoiar diretamente os lojistas, "pois os Centros Comerciais, que também sofrem os efeitos económicos da crise pandémica, não podem continuar a fazê-lo".

A associação sublinha que desde o início da pandemia nunca foi detetado nenhum surto com origem nos Centros Comerciais, fruto das medidas e controlos implementados desde sempre, e cumpridos rigorosamente" e pede que o novo pacote de medidas que o Governo irá anunciar, não contemple a obrigatoriedade de encerramento da quase totalidade das actividades nos Centros Comerciais.

"Face às evidências de segurança, acreditamos que o mais prudente seria o Governo permitir que todas as actividades nos Centros Comerciais continuem abertas, para garantir que os portugueses têm espaços seguros e controlados para atender às suas necessidades. Também defendemos a manutenção de horários alargados, por forma a evitar aglomerações desnecessárias em determinados dias e horas”, sustenta António Sampaio de Mattos, presidente da APCC.

“Manter os Centros Comerciais como as entidades que têm suportado sozinhas os efeitos desta crise pandémica, sem qualquer tipo de compensação, colocam as empresas proprietárias dos Centros Comerciais numa difícil situação financeira. Poderemos vir a assistir ao encerramento de alguns destes espaços comerciais, com as dramáticas consequências que isso acarretará para os níveis de empregabilidade”, alerta António Sampaio de Mattos, Presidente da APCC.

