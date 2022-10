Vista Alegre perdeu 18% das receitas no mês do Natal

A Vista Alegre perdeu 18% das receitas em dezembro, o mês do natal. Mesmo com o crescimento das vendas pela Internet, este foi o resultado das vendas com as restrições registadas no final do ano passado, segundo o comunicado do grupo de porcelana à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“No mês de dezembro de 2020 o volume de negócios foi de 11,4 milhões de euros, uma diminuição face ao mesmo mês de 2019, de 18,2% (-2,5 milhões de euros). O agravamento da situação pandémica e o decretar de novos estados de emergência com medidas de confinamento e restrição de horários de comércio, afetaram negativamente as vendas”, aponta o comunicado publicado na quinta-feira, 7 de janeiro.

A descida aconteceu apesar do avanço expressivo das vendas digitais: “no mês de dezembro, as vendas online continuaram a evidenciar um excelente desempenho, apresentando um crescimento de 162% relativamente ao mês de dezembro de 2019, compensando parcialmente a quebra no canal de retalho com as vendas nas lojas a decrescerem 16% face a igual período do ano anterior”.

O recuo das receitas em dezembro foi, ainda assim, mais ligeiro do que no primeiro semestre do ano, marcado pelo confinamento geral de março e abril. Nesse semestre, a quebra das receitas superou os 25%.

Já no segundo semestre, e mesmo com a descida em dezembro, o Grupo Vista Alegre marcou um crescimento de 5,1 milhões de euros (+8,2%) face ao período homólogo, “demonstrando assim uma assinalável resiliência e robustez do negócio da Vista Alegre, face ao período difícil que o mundo e a economia global atravessa”.

Na soma dos dois semestres, o sinal é negativo: “o Grupo Vista Alegre atingiu um volume de negócios a dezembro de 110 milhões de euros, verificando uma quebra de 8,1% relativamente ao mesmo período de 2019”.

Neste comunicado, a empresa de porcelanas sediada em Ílhavo menciona apenas o volume de negócios, não tendo ainda disponíveis outros indicadores de resultados.