TAP. Sindicato da manutenção admite “paz social” mas lamenta desconhecer número de despedimentos

O SITEMA – Sindicato de Técnicos de Manutenção de Aeronaves saiu da reunião desta sexta-feira entre a administração da TAP e o Governo com os sindicatos do pessoal de terra “satisfeito” com a abertura da empresa e do Estado para discutir alternativas ao despedimento. Mas teme que os despedimentos não estejam totalmente afastados, numa área que o sindicato considera que já está depauperada.

"Acordos de empresa, trabalho em part-time, rescisões por mútuo acordo, licenças sem vencimento, reformas e pré-reformas foram apontadas como as soluções preferenciais para reduzir os custos com a massa salarial" pela administração da TAP e o Governo, sublinhou o SITEMA em comunicado. A administração e o secretário de Estado admitiram que "só depois de esgotadas estas soluções se recorrerá ao mecanismo de despedimento", diz o sindicato.

Mas acrescenta: "É neste ponto que persistem as dúvidas do SITEMA. Quando questionado sobre os números de redução de trabalhadores previstos especificamente na classe de técnicos de manutenção de aeronaves (TMA) e sobre os critérios que assistem à identificação das pessoas eventualmente atingidas por esta decisão, Ramiro Sequeira, presidente da TAP, adiou para as próximas semanas a transmissão desta informação ao sindicato".

O secretário de Estado das Comunicações e Infraestruturas, Hugo Mendes, também presente na reunião, explicou, diz o sindicato, que "haverá espaço para se iniciar a negociação dos acordos de empresa, realçando também que o regime sucedâneo não entra já em vigor, para que se possa dar espaço à negociação de vários acordos de emergência".

“Dizem-nos que previsivelmente a TAP, em 2021, irá voar menos 50% das horas que voou em 2019, mas essa questão para o trabalho dos TMA não tem uma transposição direta. O facto de um avião a voar menos ou de ser mais novo não implica necessariamente menos manutenção", alerta Paulo Manso, presidente do SITEMA:.

E explica: "O facto de um avião estar parado implica outro tipo de inspeções que tem de ser feita, e os modelos novos precisam de várias atualizações e melhoramentos que são da responsabilidade dos TMA”.

“Ficamos sinceramente satisfeitos com a abertura para a negociação, mas existem questões que nos continuam a preocupar (...). Já estávamos em défice de TMA se compararmos o nosso rácio com a média das companhias europeias, e até com o da Ibéria, que tem sido apontada como a principal concorrente da TAP. Se saírem mais colegas, o que o Governo está a propor é que continuemos em défice. Não achamos que essa situação contribua para a segurança dos passageiros da TAP.”, frisa o responsável.