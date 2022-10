Importações continuam a recuar a ritmo mais intenso que exportações

Portugal continua a comprar e a vender menos bens ao estrangeiro. Contudo, a quebra das importações continua a ser mais expressiva do que a das exportações.

Segundo revela o Instituto Nacional de Estatística (INE), “em novembro de 2020, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de -0,4% e -12,1%, respetivamente (-2,3% e -11,4%, pela mesma ordem, em outubro de 2020)”. Nas transações com outros países, compra-se e vende-se, sobretudo, menos combustíveis e lubrificantes. Aliás, sem este indicador, as exportações até tinham crescido na comparação com o mesmo mês de 2019.

Este é o mais recente comportamento e, quando se alarga o âmbito de análise para o trimestre entre setembro e novembro, vê-se que é idêntico: nesse trimestre terminado em novembro, a diminuição das exportações foi de 0,9%, inferior ao deslize de 10,8% das importações. A tendência tem sido de uma recuperação das exportações, com as quebras a serem menos significativas desde o final da primavera passada. Nas importações, essa tendência não é tão acentuada.

Olhando para os parceiros, a Alemanha tem um papel determinante tanto nas vendas como nas compras, como aponta o INE: “Em novembro de 2020, tendo em conta os principais países de destino em 2019, nas exportações destacam-se face a novembro de 2019, as diminuições para Alemanha (-7,9%, principalmente Automóveis para transporte de passageiros), Angola (-26,3%, maioritariamente Produtos alimentares e bebidas) e Estados Unidos (-11,7%, principalmente devido aos Combustíveis e lubrificantes). Nas importações registaram-se decréscimos na maioria dos principais parceiros, destacando-se as diminuições de França (-34,4%) e Alemanha (-18,2%), em ambos sobretudo Material de transporte (maioritariamente aviões)”.

Tendo em conta a evolução mais negativa das importações do que das exportações, o défice comercial tem recuperado. “O défice da balança comercial de bens diminuiu 820 milhões de euros face ao mês homólogo de 2019, atingindo 888 milhões de euros em novembro de 2020”, aponta o destaque do INE. É o terceiro mês de estrangulamento do défice.