Compras online aumentam 40% em dezembro e compras em loja caem 11%

Em dezembro as compras online continuaram a crescer "em contraciclo às compras em lojas físicas", de acordo com a SIBS, entidade gestora do Multibanco. Subiram 40% face a igual período de 2019, mantendo a tendência desenhada desde o início da pandemia, com um crescimento constante ao longo de 2020.



Já as compras físicas registaram uma variação negativa de 11% em comparação com dezembro de 2019, embora tenham crescido 2% face ao mês de novembro, revelam os dados divlgados esta sexta-feira pela SIBS.

O pico de operações na rede Multibanco foi atingido nos dias 23 e 24 de dezembro, com 321 transações por segundo no dia 24 e mais 57% face à média diária de 2020 no dia 23.

MB Way com fortes crescimentos

As compras realizadas através da aplicação MB Way mantiveram a preferência dos portugueses face às compras com cartão durante o mês de dezembro. "No último mês de dezembro, os pagamentos em loja com o telemóvel através do serviço MB WAY cresceram 321% face ao período homólogo de 2019 e as compras online registaram um incremento de 241%".

2020 termina com mais de 3 milhões de utilizadores no MB Way e mais de 100 milhões de operações. "Só no mês de dezembro foram realizadas mais de 7 milhões de compras, totalizando mais de 15 milhões de operações, valores que praticamente triplicaram desde há um ano", sublinha a SIBS em comunicado divulgado esta sexta-feira.

Em dezembro, "os portugueses gastaram em média mais 39,4 euros a fazer compras através da rede Multibanco, o que correspondeu a uma subida de 5,6% face ao mês de novembro", prossegue a SIBS. Jogos, Brinquedos & Puericultura, Perfumaria & Cosmética e Decoração & Artigos para o lar foram os produtos que maior crescimento registaram face às compras realizadas nos restantes meses de 2020 (janeiro a novembro).

Numa análise do consumo por região, Lisboa e Vale do Tejo "continua a ser a zona do País onde a retração no consumo mais se acentuou desde o início da pandemia".

O número de compras em loja caiu 17% face a igual período de 2019. Também a Norte a queda foi de 12% face a igual período de 2019 , o que segundo a SIBS refletiu "as recentes medidas restritivas".



Em termos gerais, prossegue a SIBS, a "maioria das regiões do país registaram quebras no consumo em loja, com exceção do Arquipélago dos Açores e do Alentejo, em que se verificou uma evolução positiva de 4% e 2%, respetivamente, face a dezembro de 2019".