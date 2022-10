Taxa de desemprego continua a descer. Recua para 7,2% em novembro de 2020

O mercado de trabalho em Portugal dá sinais de estar a resistir à segunda vaga da pandemia de Covid-19. É nesse sentido que apontam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados esta quinta-feira.

Segundo a estimativa provisória do INE, a taxa de desemprego (conceito da Organização Internacional do Trabalho) recuou para 7,2% em novembro de 2020, o que compara com 7,5% em outubro. Os dados, ajustados de sazonalidade, mostram que a taxa de desemprego está a descer há três meses consecutivos. Ainda assim, a taxa continua acima do patamar onde estava um ano antes. Em novembro de 2019 situava-se nos 6,7%.

Em novembro de 2020, a população desempregada – cuja estimativa provisória foi 375 mil pessoas – diminuiu 3,1% (menos 12 mil pessoas) em relação ao mês anterior. Já na comparação homóloga verifica-se um aumento de 8,1% (mais 28,1 mil pessoas).

Ao mesmo tempo, o emprego aumentou. Os dados provisórios do INE indicam que a população empregada ascendeu a 4,8121 milhões de pessoas, o que traduz um acréscimo de 0,6%, (mais 27 mil pessoas) em relação a outubro. Contudo, face a novembro de 2019 verifica-se uma diminuição de 0,9% (menos 43,7 mil pessoas).

Nota ainda para o indicador de subutilização do trabalho, que traduz o desemprego em sentido lato, já que inclui para além da população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis para trabalhar e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego.

Este indicador também recuou em novembro de 2020, quando a estimativa provisória do INE aponta que a subutilização do trabalho situou-se em 759,3 mil pessoas, o que correspondeu a uma diminuição de 5,5% (menos 44,5 mil pessoas) em relação a outubro. Na comparação homóloga, verificou-se no entanto um acréscimo de 12,9% (mais 86,6 mil pessoas).

A estimativa provisória da taxa de subutilização do trabalho de novembro de 2020 foi 14%, tendo diminuído 0,9 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Face a novembro de 2019, esta taxa aumentou 1,5 pontos percentuais.