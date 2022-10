Novos apoios para mais de 250 mil trabalhadores vão custar 515 milhões de euros

O Governo deverá aprovar esta quinta-feira o prolongamento do Apoio à Retoma Progressiva até 30 de junho. Além da garantia de salário a 100% aos trabalhadores abrangidos, onde estão incluídos os sócios-gerentes, será levado a Conselho de Ministros um novo modelo para apoiar as microempresas, que inclui o pagamento de dois salários mínimos nacionais por trabalhador, a fundo perdido, e a dispensa parcial do pagamento da Taxa Social Única (TSU) durante três meses. Este novo apoio deverá abranger cerca de 120 mil trabalhadores, segundo as contas do Governo, a somar aos cerca de 130 mil incluídos no regime de Apoio à Retoma Progressiva.

Até esta quarta-feira, adiantou ao "Público" Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, foram abrangidos 74 mil empresas e 577 mil trabalhadores pelo programa de Apoio à Retoma e pelo Incentivo Extraordinário à Normalização. "Admitimos que possa haver variações em função da situação", acrescentou.

O objetivo, referiu à "TSF" a ministra do Trabalho, é "garantir previsibilidade às empresas nas suas opções". E aponta uma diferença face ao modelo que existia: "Passamos a garantir o pagamento de 100% do salário dos trabalhadores até três salários mínimos, assumindo a segurança social o diferencial". Em relação às estimativas, a tutela aponta para um "custo de 355 milhões de euros no apoio direto e de 160 milhões no apoio simplificado às microempresas".