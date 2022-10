João Leão defende que a economia portuguesa está a reagir "um pouco melhor do que o esperado"

Em entrevista à Reuters, publicada esta quinta-feira, o ministro das Finanças dá uma nota positiva à forma como a economia tem reagido. João Leão salienta que a economia portuguesa está "um pouco melhor do que o esperado". A contribuir para o resultado melhor do que o esperado o ministro cita a resiliência das receitas de impostos sobre o rendimento e do emprego.



Portugal cumpriu a meta de um défice orçamental de não mais de 7,3% do PIB em 2020, disse João Leão, ficando aquém de dizer se a evolução da receita de impostos sobre o rendimento permitirá fazer melhor do que essa meta. Lisboa espera reduzir o défice para 4,3% em 2021.

O governo estima que a economia, que é muito dependente do turismo, venha a crescer 5,4% este ano, acima dos 3,9% previstos pelo banco central, depois da queda de 8,5% em 2020, a pior recessão em cerca de um século. Em 2019, a economia cresceu 2,2%, ajudando Portugal a atingir o primeiro excedente orçamental em 45 anos, de 0,1% do PIB.

Na mesma entrevista, o ministro das Finanças defende que a Comissão Europeia não deve retirar as regras excecionais cridas para combater os impactos da pandemia "demasiado cedo". E considera que regras orçamentais flexíveis da UE destinadas a ajudar os Estados-Membros a lidar com a pandemia e regressar ao crescimento deveriam permanecer em vigor até 2022. Uma "implementação suave" do fundo de recuperação é essencial, considerou o ministro.

A Comissão Europeia, responsável por fazer cumprir as regras orçamentais da União Europeia (UE), suspendeu no ano passado as exigências para manter os défices públicos abaixo de 3% do PIB, e cortar a dívida pública abaixo de 60% do PIB, quando a pandemia do coronavírus atingiu duramente a economia.

A UE deve "garantir que neste e no próximo ano nós tenhamos flexibilidade para ajudar a apoiar o crescimento económico", considerou o governante. "Precisamos de espaço para termos fortes medidas temporárias de apoio à economia", acrescentou.

"A principal prioridade da presidência portuguesa é conseguir uma recuperação económica rápida e forte, é absolutamente chave para a Europa.", frisa João Leão. Para isso, o fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros acordado no mês passado é essencial, considerou o ministro. Portugal assumiu a presidência rotativa de seis meses da UE no início de janeiro.



"Precisamos que esse processo seja o mais suave e rápido possível... o desafio é os países implementarem-no de forma concreta, às vezes leva tempo. É importante que os países da UE estejam cientes da necessidade de começar o planeamento agora", defendeu.

João Leão afirmou que, face aos desafios desencadeados por uma nova onda de infeções por Covid-19, é crucial estabilidade. É fundamental que "o BCE proporcione estabilidade e garanta condições monetárias estendidas a todos os países, para que todos os países possam beneficiar com as boas condições monetárias, que apoiarão o crescimento.", disse o governante.

União bancária e dos mercados de capitais é uma das prioridades

A segunda prioridade da presidência portuguesa da UE em matéria económica é avançar com a união bancária e a união dos mercados de capitais, afirmou. João Leão disse que espera, no primeiro semestre do ano, algum progresso nos planos para um Sistema Europeu de Garantia de Depósitos (EDIS) - uma peça que falta no plano da União Europeia para a união bancária.

"É um projeto muito desafiador e muito importante", acrescentou o minstro. "Durante a presidência portuguesa, temos de avançar com as discussões, tentar chegar a consensos, para que em 2021... tenhamos passos mais concretos", explicou.

João Leão espera que o gradual fim das moratórias de empréstimos bancários seja "suave". Os bancos portugueses suspenderam os reembolsos de capital e juros até setembro de 2021 em pelo menos 46 mil milhões de euros de empréstimos de empresas e retalho para evitar um aumento no crédito malparado.

O ministro das Finanças também disse que Portugal irá cumprir todos os seus compromissos relacionados com o Novo Banco, depois dos partidos da oposição bloquearem uma injeção de 476 milhões de euros no capital do banco.

"Vamos cumprir estes compromissos, não há problema com isso... A solução tem de ser (tomada) até maio”, esclareceu o ministro. João Leão admitiu no entanto que o governo ainda está a avaliar como irá fazê-lo.