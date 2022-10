Iberdrola, EDP e Endesa têm agora os preços mais competitivos na eletricidade

Novo ano, novas tarifas na eletricidade e uma nova lista de comercializadores mais competitivos. Se no ano passado boa parte dos tarifários mais baratos na eletricidade pertenciam a pequenos comercializadores independentes, neste arranque de 2021 as melhores ofertas vêm das grandes empresas de energia, com a Iberdrola, EDP e Endesa à cabeça.

O presidente da Acemel – Associação dos Comercializadores de Energia no Mercado Liberalizado, Ricardo Nunes, diz ao Expresso que esta situação “é mais conjuntural do que estrutural”, já que ao longo do ano vários comercializadores lançam novas ofertas que os posicionam mais acima ou abaixo nas listas dos simuladores de comparação de preços.

Certo é que para já, neste arranque de 2021, e quando as tarifas reguladas baixaram 0,6%, os pequenos comercializadores de eletricidade, que em 2020 chegaram a apresentar os tarifários mais baratos do mercado, caíram muitos degraus na lista das ofertas mais competitivas.

Ainda no ano passado as comparações mostravam que pequenas empresas eram mais competitivas. A Muon Electric tinha as melhores ofertas no terceiro trimestre. E a Luzboa era a mais vantajosa no segundo trimestre. Mas o panorama mudou e agora são as marcas com maior quota de mercado que se apresentam, pelo menos neste arranque de ano, como mais competitivas.

O simulador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) mostra que para uma oferta simples de eletricidade na potência de 3,45 kVA e com um consumo mensal de 200 kilowatts hora (kWh), por exemplo, é a Iberdrola, com o seu Plano Casa, que leva a melhor, com uma fatura anual de 466 euros, seguida da EDP Comercial com a Campanha Digital e uma fatura anual de 476 euros e da Endesa com a Tarifa Simples e um encargo anual de 479 euros. Para a mesma simulação (na qual o Expresso optou por não considerar ofertas condicionadas) as tarifas reguladas representam um custo anual de 523 euros.

As simulações mostram, portanto, que apesar da descida de 0,6%, as tarifas reguladas estão longe de ser a melhor opção para as famílias portuguesas, que poderão no mercado liberalizado encontrar outras opções que lhes permitem poupar dezenas de euros por ano.

Apesar de boa parte dos comercializadores terem tarifários mais baixos que as tarifas reguladas, vários gestores apontam o dedo à concorrência do mercado regulado, no qual permanecem ainda mais de 900 mil famílias.

“Um tiro no pé no processo de liberalização”

Pedro Morais Leitão é o presidente e fundador da Luzboa, um pequeno comercializador de eletricidade com sede em Viseu com uma carteira de 13 mil clientes. A Luzboa, que durante o ano passado chegou a ter as tarifas mais baixas do mercado, está agora, neste início de 2021, longe das posições cimeiras nos simuladores. Pedro Morais Leitão aponta o dedo às tarifas reguladas, sobretudo pelo facto de a ERSE ter fixado tarifas de acesso à rede que se agravam 7% a 8% na baixa tensão normal, pressionando as ofertas dos comercializadores do mercado livre.

“Nós entrámos em 2021 com uma tarifa regulada manifestamente desajustada da realidade do mercado. Baixou o preço de venda ao público da tarifa regulada [para mais de 900 mil clientes], mas o que aconteceu foi uma alta brutal do custo de acesso às redes”, observa o presidente da Luzboa, considerando que “neste momento não é possível cobrir preços nem perto do mercado regulado”.

“O mercado regulado está a falsear o mercado livre. Vai haver um grande défice tarifário para o ano que vem. E se o comercializador de último recurso [SU Eletricidade, regulada] perde dinheiro pagam todos os consumidores. O comercializador de último recurso não joga com as mesmas regras que nós”, critica Pedro Morais Leitão.

E as críticas do presidente da Luzboa não ficam por aí. Aponta o dedo ao Parlamento por ter aprovado legislação que permite às famílias que já estão no mercado livre voltarem às tarifas reguladas. “Os comercializadores do mercado livre até estavam proibidos de fazer comparações com o preço regulado, porque as tarifas reguladas era suposto serem dissuasoras de o consumidor se meter no mercado regulado. Em 2018 isso mudou [com a referida legislação que permite o regresso às tarifas reguladas]. Isto é de bradar aos céus, é um tiro no pé no processo de liberalização europeu”, comenta.

Ricardo Nunes, o presidente da Acemel, concorda. “Ainda não chegámos lá, mas poderemos vir a estar numa situação de concorrência desleal. O mercado regulado devia ser um mercado de reserva. Estamos a ir no sentido contrário dos países desenvolvidos”, afirma Ricardo Nunes. Ou seja, na sua perspetiva, as tarifas reguladas deviam funcionar apenas como um último recurso para os consumidores que não encontrassem qualquer oferta no mercado livre ou como plataforma temporária para casos de clientes servidos por fornecedores que desapareçam do mercado (como já aconteceu um par de vezes em Portugal). Mas não como um comercializador a concorrer com o mercado.

E o presidente da Endesa Portugal, Nuno Ribeiro da Silva, também não gosta da continuidade das tarifas reguladas (apesar de elas até serem mais caras do que as do mercado livre). “As tarifas reguladas já deviam ter acabado há muito tempo. Há a situação paradoxal que ocorreu por pressão do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda de as pessoas poderem voltar do mercado liberalizado para o regulado. Mas a tarifa regulada é uma forma de enganar as pessoas. Quem está na tarifa regulada na maior parte dos casos ou é por inércia ou por ignorância”, nota Nuno Ribeiro da Silva. Pedro Morais Leitão diz mesmo que “nos últimos dois anos quem ficou no mercado regulado perdeu muito dinheiro”.

Um jogo em que o árbitro marca os penaltis e os golos

O presidente da Enforcesco, que opera no mercado com o comercializador YLCE, João Nuno Serra, partilha as preocupações de Pedro Morais Leitão, criticando a concorrência feita pelo incumbente e “o milagre das rosas” de a SU Eletricidade conseguir baixar os preços finais 0,6% apesar de estar sujeita a um aumento substancial (como os comercializadores do mercado) nas tarifas de acesso à rede.

João Nuno Serra critica os pressupostos tarifários que permitem prever para o comercializador regulado (a SU Eletricidade) preços de aquisição de energia mais baixos que os reais, levando a que consiga praticar preços finais mais apelativos, mas que poderão criar défice tarifário a recuperar no ano seguinte junto de todos os consumidores de energia, incluindo os do mercado liberalizado.

“Parece um jogo em que de vez em quando o árbitro entra no jogo e marca os penaltis e os golos. O mercado ou é livre ou não é”, desabafa o gestor, que conta atualmente com cerca de 10 mil clientes na YLCE. Apesar do contexto desafiante, João Nuno Serra espera este ano aumentar a carteira pelo menos 50%, para 15 mil clientes.

O presidente da Enforcesco e da YLCE diz estar a encarar 2021 com “confiança” e nota que o facto de os pequenos comercializadores aparecerem agora mal posicionados nos simuladores face às maiores empresas de energia reflete uma situação temporária. “Até final de janeiro o simulador não é muito fiável. As ofertas tendem a ser revistas. É como nos bailes, ninguém quer ficar para trás”, comenta.

Por que conseguem as maiores elétricas ser mais competitivas?

Pela sua dimensão, mas também porque têm negócios verticalmente integrados com produção e comercialização, que permitem equilibrar os riscos, as tradicionais elétricas têm condições de operação mais robustas que pequenos comercializadores que só operem na venda de energia ao cliente final. E investem largas somas de dinheiro em publicidade mas também noutras estratégias comerciais.

Tem sido comum as maiores elétricas do mercado, que são as que estão agora com os tarifários mais vantajosos, recorrerem a ofertas que prometem ao consumidor créditos na fatura de dezenas de euros. A EDP Comercial, por exemplo, está a oferecer 30 euros (a distribuir ao longo de 10 meses) a novos clientes que adiram por via digital. A Iberdrola oferece 40 euros (ao longo de um ano). A Endesa dá um crédito na fatura de 30 euros (distribuídos pelos primeiros seis meses).

“Nós temos um custo muito elevado para ganhar clientes. Por isso preciso de o ter comigo alguns meses ou um ano para ter retorno desse investimento”, explica Nuno Ribeiro da Silva, estimando que o custo de angariação de cada novo cliente residencial (através das várias estratégias comerciais) ronde os 30 a 40 euros. Valor que coincide com aquele que as maiores elétricas estão a oferecer nas suas campanhas digitais para os seduzir.

Atualmente a Endesa tem meio milhão de clientes, fasquia alcançada mais cedo do que a empresa tinha previsto, segundo Nuno Ribeiro da Silva. O gestor não quis antecipar ao Expresso nenhuma nova meta mas nota que “o mercado está muito ativo”.

Para o presidente da Endesa Portugal as dificuldades sentidas pelos comercializadores de menor dimensão podem estar relacionadas com estratégias de aquisição de energia menos prudentes. “O que está a pôr dificuldades aos comercializadores mais pequenos é a volatilidade do preço no mercado. São comercializadores que muitas vezes atuam com uma certa ousadia para ganhar clientes. Em Espanha e Portugal já houve falências de pequenos comercializadores”, lembra.

Mas tanto Pedro Morais Leitão, da Luzboa, como João Nuno Serra, da Enforcesco, asseguraram ao Expresso que as suas empresas fazem uma gestão responsável e equilibrada da carteira de clientes e da contratação de energia no mercado.

“A Luzboa tem uma atitude muito responsável. Estamos cobertos para o nível de preços que temos, não vamos operar no vermelho. Mas gostaria de operar num mercado que fosse realmente livre”, comenta Pedro Morais Leitão. “Estamos bastante tranquilos e encaramos o ano com otimismo. Praticamente 100% da nossa carteira está assegurada com contratos futuros”, afirma João Nuno Serra.

Mas entretanto o mercado ibérico de eletricidade continua em alta, com preços diários historicamente elevados, fruto do frio, que puxa pelo consumo, e da reduzida disponibilidade de energia eólica, que abre espaço para outras centrais, como as barragens e centrais a gás, marcarem preços mais altos. É o mercado a funcionar, mas com dores de crescimento para quem vende a energia ao cliente final.