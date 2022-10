EDP Renováveis ultrapassa a EDP e torna-se a maior empresa da bolsa portuguesa

Sete de janeiro de 2021. É esta a data que ficará registada na história da EDP Renováveis como o momento em que pela primeira vez a empresa alcançou uma capitalização bolsista superior à da casa-mãe, a EDP.

As ações da EDP Renováveis dispararam 7,28% esta quinta-feira, impulsionando a capitalização bolsista da empresa de energia eólica e solar para 22,42 mil milhões de euros.

Já os títulos da EDP valorizaram-se 1,16%, levando o grupo liderado por Miguel Stilwell para uma capitalização bolsista de 22,06 mil milhões.

Estes movimentos levaram a que pela primeira vez a EDP Renováveis tenha alcançado o estatuto de maior empresa da bolsa portuguesa, lugar que era ocupado pela EDP e que nos últimos anos também chegou a ser ocupado pela Galp Energia, hoje com uma capitalização bolsista mais modesta, de 7,19 mil milhões de euros.

Uma vez que a EDP detém 82,6% do capital da EDP Renováveis, a atual cotação desta última significa que implicitamente o mercado e os investidores avaliam todo o restante negócio da EDP em 3,5 mil milhões de euros. Aqui se inclui toda a produção não eólica nem solar, ou seja, toda a produção hidroelétrica e termoelétrica, quer em Portugal, quer em Espanha, quer no Brasil, bem como os negócios de redes nestes três mercados.

O bom momento da EDP Renováveis é fruto do apetite dos investidores pelo sector das energias limpas, num quadro de acelerada transição energética e de alguma desvalorização dos grupos ainda ligados aos combustíveis fósseis.

A EDP Renováveis, que entrou em bolsa em 2008 a 8 euros por ação, vale agora mais do triplo: 25,8 euros por ação. A empresa é liderada interinamente por Rui Teixeira, depois da suspensão, no ano passado, de João Manso Neto por ordem judicial, juntamente com António Mexia.

Rui Teixeira integra a equipa de gestão que Miguel Stilwell apresentou aos principais acionistas da EDP e que deverá ser formalmente eleita em assembleia geral a 19 de janeiro.