IEFP exige licenciatura a formadores de cursos de cabeleireiro, cozinha ou costura

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) lançou concursos para a admissão de 394 formadores, com contratos a termo resolutivo, mas exige o grau de licenciatura para aos candidatos que pretendam lecionar cursos de estética, cabeleireiro, cozinha, costura, floricultura, metalúrgica e reparação de veículos.

Ao "Público", a Associação Portuguesa de Formadores (APF) disse já ter enviado uma carta à ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e explicou que "há vagas para as quais os formadores não podem concorrer porque não têm licenciatura que nunca foi um requisito para dar formação e não devia ser um requisito do concurso".

Das 394 vagas, 222 destinam-se a formação base e 172 referem-se a formação tecnológica. E é nesta última componente letiva que é obrigatório apresentar o comprovativo do grau de licenciatura para avançar com a candidatura.

Para a APF, este requisito é uma forma de "discriminação negativa". "Na prática, em nenhuma das áreas de formação da componente tecnológica está a ser exigida a licenciatura para ministrar formação, por isso não faz qualquer sentido que isso aconteça nestes procedimentos concursais."

Além dos requisitos pedido pelo IEFP, a Associação Portuguesa de Formadores avança que "não abriram vagas da componente tecnológica nos serviços de formação de Bragança, Alto Tâmega (Chaves), Leiria, Pinhal Interior (Arganil), Castelo Branco e Barlavento Algarvio (Portimão)", obrigando os formadores a concorrer a centros de formação distantes da sua área de residência.