Grupo Michelin vai cortar 2300 postos de trabalho em França

O grupo Michelin, um dos líderes mundiais de produção de pneus, prepara-se para cortar até 2.300 postos de trabalho em França. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela empresa, em comunicado, onde explica que o plano de redução de efetivos faz parte de uma estratégia de reorganização do grupo e não contemplará saídas forçadas.

Com a restruturação agora anunciada, a Michelin pretende "melhorar a sua competitividade em até 5% ao ano" em atividades terciárias e na indústria. Esta estratégia, avança e empresa em comunicado, pode significar "em três anos uma redução de até 2.300 postos de trabalho". O grupo Michelin emprega atualmente em França 21 mil trabalhadores. Desde 2017 que tem vindo a emagrecer as suas estruturas, tendo eliminado mais de 1.500 postos de trabalho.

A reorganização que a empresa tem em curso desde 2017 tem abrangido sobretud a sua sede em Clermont-Ferrand (França) e nos Estados Unidos. Porém, o grupo também tem realizado mexidas noutras geografias. Fechou fábricas em Vendée (França) e Bamberg (Alemanha).

"Quase 60% das saídas previstas serão por reforma antecipada ou saídas voluntárias", explica a Michelin em comunicado, acrescentando que o plano de reestruturação da empresa - que visa o reforço da simplificação e competitividade do grupo - estará concluído até 2024.

A nova reorganização abrangerá todos os centros franceses do grupo. Em declarações à agência France Presse, Florent Menegaux, presidente do grupo, esclareceu que "a Michelin está empenhada em recriar tantos empregos quantos forem eliminados" no futuro.O número des saídas em cada unidade produtiva da empresa será conhecido nos próximos meses.

Na última década a Michelin tem "enfrentado profundas mudanças estruturais no mercado mundial de pneus, marcadas em particular pela chegada massiva de produtos de baixo custo", explica Menegaux acrescentando que o plano atualmente em curso visa "apoias as mudanças estratégicas nas suas atividades para se preparar para o futuro".