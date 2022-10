Turismo ainda não sabe como aceder aos apoios às rendas "que são urgentes", alerta a AHRESP

Já existe a lei que concede apoios a fundo perdido para pagamento de rendas em casos de quebras significativas de faturação devido à pandemia covid-19, publicada a 30 de dezembro. Mas os estabelecimentos turísticos "ainda desconhecem as condições de acessibilidade e de elegibilidade" destes apoios, "que são urgentes" - alerta a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

A lei que foi publicada a 30 de dezembro atribui apoios a fundo perdido no valor de 30% do valor da renda, para arrendatários que tenham sofrido quebras de 25% a 40% na faturação de 2020 relativamente ao ano anterior. Estes apoios elevam-se a 50% do valor da renda se a redução de receita for superior a 40%.

A AHRESP refere que "já se congratulou relativamente a este apoio, que se reveste da maior importância", mas frisa que o sector ainda não sabe em que condições pode ter acesso à ajuda nas rendas, e num momento particularmente duro da situação epidémica em que precisa rapidamente destes apoios.

"É também importante que a medida seja aplicável a todos os estabelecimentos, incluindo os de alojamento turístico, desde empreendimentos turísticos ao alojamento local, o que não acontece", destaca ainda a AHRESP.

Nos apoios às rendas, dirigidos a pequenas e médias empresas que atuem em sectores particularmente afetados pela pandemia, o Governo optou pela atribuição de subsídios diretos, em vez da redução da taxa de IRS proporcional à descida do valor da renda, opção que chegou a estar em cima da mesa. O teto máximo do apoios, e nos casos mais extremos de quebras de receita em que cobrem metade do valor da renda, são dois mil euros mensais.