Formação profissional subtrai 100 mil pessoas ao número de desempregados

Uma das consequências mais evidentes da pandemia tem sido o aumento do desemprego, que disparou nos meses de março e abril do ano passado. Neste momento, contam-se a nível nacional cerca de 398 mil desempregados, um número que, segundo o "Jornal de Notícias", não contempla os mais de 100 mil inscritos na formação profissional, ficando estes fora das estatísticas oficiais.

Apesar de o número de pessoas inscritas no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) ter aumentado mais de 50% em 34 concelhos, quando comparados os meses de novembro de 2019 e 2020, o desemprego deu sinais de recuo a nível nacional em outubro e novembro, o equivalente a menos cerca de 12 mil pessoas. De acordo com o "Jornal de Notícias", a descida da taxa de desemprego pode justificar-se, além de medidas como o lay-off simplificado, pelo aumento da formação profissional e programas ocupacionais, cujos números de inscritos nestes cursos não são contemplados para as contas do desemprego.

Nestes dois meses em que o desemprego diminuiu, o número de inscritos nas formações profissionais destinadas a desempregados passou de 82 mil para 108 mil, um aumento de 32%. É preciso recuar até 2017 para encontrar valores semelhantes.

"Esta tendência tem resultado quer no abrandamento dos fluxos de novas inscrições, quer da aceleração dos fluxos de saída, onde se incluem quer as colocações em emprego, quer os encaminhamentos para medidas ativas de emprego e formação", explicou o Ministério do Trabalho.