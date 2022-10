Turismo estima quebra de €10 mil milhões no saldo de exportações do país devido à pandemia

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) estima que em 2020 as receitas turísticas se situem nos 8 mil milhões de euros, o que representa um decréscimo de 57% face ao que atingiram no ano anterior, em resultado da pandemia de covid-19.

As receitas do transporte aéreo de passageiros deverão registar uma quebra na ordem dos 60%, atingindo cerca de dois milhões euros, segundo a CTP.

Com as quebras no sector neste "ano atípico", a confederação do turismo prevê um impacto negativo de cerca de 10 mil milhões de euros no saldo das contas externas do país, frisando que tal põe "em causa o seu equilíbrio obtido nos últimos anos com a contribuição decisiva do turismo".

No que respeita ao saldo da balança turística, a CTP prevê que se irá situar nos 6 mil milhões de euros em 2020, menos 62% do que em 2019.

“Apesar do processo de vacinação, já em curso em Portugal e nos principais mercados emissores da União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos entre outros, e da imunidade dos já infetados, vamos ter de viver com o vírus ainda em 2021, pelo menos", considera Francisco Calheiros, presidente da CTP.

Segundo o líder da confederação, "importa criar condições para acelerar o início da retoma do turismo e da economia através do estabelecimento de padrões internacionais comuns para as viagens que em conjunto com as medidas sanitárias nos destinos devolvam a confiança aos turistas”.

Quebra nos hotéis e aeroportos até 70%, e nos cruzeiros de 80%

“É crucial manter a oferta turística para poder captar a maior quota possível da retoma do turismo internacional", destaca Francisco Calheiros. "Acreditamos que o destino Portugal mantém toda a sua capacidade de atração e que poderá inclusive ser beneficiado em termos de preferência dos turistas no contexto dessa retoma".

Segundo a CTP, Portugal terá tido em 2020 uma quebra de dormidas na ordem dos 65% a 70%, com os proveitos totais de hotéis, alojamento local, turismo de habitação ou em espaço rural a terem uma quebra de três mil milhões de euros.

O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais sofrerá uma quebra idêntica em termos de percentagem e no que respeita aos passageiros de cruzeiros marítimos as quebras serão superiores a 80%, de acordo com a CTP.

A atividade do rent-a-car de viaturas ligeiras de passageiros deverá também ter caído entre 65% a 70%, como antecipa a confederação, frisando que "na componente turística a quebra será na ordem dos 80%".

"Recorde-se que o turismo foi o motor da recuperação económica de Portugal no período pós resgate financeiro de Portugal em 2011 e o impacto nas exportações foi decisivo para o superavit das contas externas até 2019", destaca a CTP.

As expectativas para 2020 também eram altas para o turismo nacional, se não fosse a pandemia covid-19. "De um cenário inicial de uma crise de três meses com retoma da atividade a partir do princípio do verão, passou-se à realidade de uma crise que dura há mais de 9 meses e que está longe de chegar ao fim", constata a CTP.