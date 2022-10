Governo quer simplificação das contratações no Estado, discussão com sindicatos arranca esta segunda-feira

A proposta de diploma para agilizar e simplificar os concursos de admissão na Função Pública começa esta segunda-feira a ser discutida entre Governo e sindicatos. Eliminação de fases, redução de prazos e utilização de meios eletrónicos são algumas das alterações propostas, avançam o "Jornal de Negócios" e o "Público".

Ao "Jornal de Negócios", a ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, explicou que é possível encurtar os concursos em cerca de quatro meses e é também possível que os candidatos façam várias provas no mesmo dia, passando algumas fases a realizar-se em simultâneo e não sucessivamente, como acontecia até agora.

"Imagine que há cem candidatos. Em vez de fazermos as provas de conhecimento, corrigirmos as provas de conhecimento, publicarmos a lista de resultados e depois começarmos a fazer avaliações psicológicas, o que vamos fazer é convocar todos os candidatos para fazer em simultâneo as duas provas, eventualmente por meios telemáticos", como videoconferência, adiantou Alexandra Leitão.

Caso as provas sejam em regime presencial, a ministra da Administração Pública admite que será possível "aproveitar o mesmo espaço e depois só serão publicados os resultados da avaliação psicológica para aqueles que tenham aproveitamento na prova de conhecimentos".

A proposta discutida esta segunda-feira torna também mais curtos os prazos de apresentação de documentos - que passam para um máximo de seis dias úteis - e os prazos de verificação dos documentos entregues por parte do júri - que passam de dez para cinco dias, caso o número de candidatos seja inferior a 15.

Algumas das alterações têm já efeitos na colocação de mil técnicos superiores recrutados pelo concurso aberto há cerca de um ano e meio. Segundo o "Jornal de Negócios", é aqui eliminada a necessidade de entrevista. "Vai agilizar muitíssimo a colocação porque vamos começar a publicar as ofertas de colocação nos próximos 15 dias", explicou a ministra, acrescentando que será aplicado "um algoritmo que faz um cruzamento de três fatores: a vaga, o perfil (economista, por exemplo) e a preferência das pessoas". "Quem está em primeiro lugar na lista fica na sua primeira preferência e por aí adiante."

Do lado dos sindicatos, espera-se que exista um equilíbrio entre os direitos dos candidatos e a simplificação dos processos. Ao "Público", José Abraão, líder da Federação de Sindicatos da Administração Pública, referiu que um dos motivos para a revisão da portaria em questão poderá ser "o exemplo recente do concurso para a constituição de uma reserva de 1000 técnicos superiores que demorou cerca de um ano e meio – e ainda não está concluído –, o que demonstra a falta de flexibilidade e de agilidade no recrutamento".

"Durante o procedimento dos 1000 técnicos superiores, que ainda não está concluído, havia serviços que precisavam de técnicos e tiveram de aguardar meses", acrescentou.