“Não podemos ter políticas de habitação com motivações ideológicas”, diz Hugo Santos Ferreira, da APPII

Hugo Santos Ferreira reclama estabilidade jurídica e diz que é necessário “arrepiar caminho de um modelo de confisco crescente sobre o património imobiliário português”.

Em 2021 o mercado vai regressar aos níveis pré-pandemia?

Com a vacina e em termos de “fundamentais” do mercado (as suas bases) tudo indica que podemos esperar um ano de recuperação da pandemia. Porém, tudo dependerá das políticas públicas que vierem a ser seguidas. O Orçamento do Estado para 2021 não foi positivo para o sector imobiliário, traduzindo-se em mais um aumento da carga fiscal e em formas mais ou menos rebuscadas de ir buscar dinheiro sempre à mesma “árvore das patacas”: o imobiliário. O investimento imobiliário é hoje um dos mais cruciais motores de retoma da economia e não deve ser o alvo fácil do aumento da carga fiscal.

