Foguetão português descola em 2024

A tensão paira no ar quando se chega à parte da pista que a Omnidea ocupa na Base Aérea da Ota. “Ver isto diretamente com os olhos nunca ninguém viu”, diz Renato Salles, diretor técnico da startup portuguesa, à saída da cabina de controlo para mais uma vistoria antes do grande ensaio. A 20 metros de distância, num pequeno hangar, está toda a maquinaria que motiva o nervoso “miudinho”. Salles leva a chave da ignição sempre que faz uma vistoria no hangar, para que não haja sequer uma ação inadvertida dos colegas que seja capaz de desencadear a grande explosão. A meio de um desses percursos aponta para o espelho instalado no exterior, que permite ver os ensaios sem sair da proteção de um espesso muro de betão, que foi colocado entre a cabina de controlo e o hangar para o caso de algo correr mal. E assim fica explicado o motivo por que nunca ninguém vê os en­saios com os olhos diretamente postos no Delta V — o primeiro foguetão português que está a ser desenvolvido para cumprir a primeira missão de teste em 2022 e a primeira missão comercial em 2024.

“Com o Delta V pretendemos juntar vários fornecedores de sistemas europeus, com o objetivo de criar um microlançador capaz de transportar satélites com peso máximo de 180 quilos em órbitas de baixa altitude, entre os 600 e os 800 quilómetros de distância da Terra”, explica Tiago Pardal, diretor executivo da Omnidea.