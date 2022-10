Será esta a melhor altura para arrendar ou para comprar casa?

Perante a crise provocada pela pandemia, as suas incertezas, mas também as novas formas de organização do trabalho, será esta uma boa altura para arrendar ou comprar casa? Especialistas ouvidos pelo Expresso para responder a esta questão não dão uma resposta taxativa, embora salientem que o atual contexto de taxas de juro em mínimos históricos favoreça a compra em detrimento do arrendamento.

Mas, neste ou em qualquer outro contexto, a decisão depende da “vontade de quem pretende concretizar um ou outro negócio, e depois das condições que tem para o fazer”, nota Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP). Como pano de fundo, temos uma descida constante nos últimos três meses da taxa de juro implícita do conjunto dos contratos do crédito à habitação, que desceu 1,4 pontos base para os 0,918% de outubro para novembro, segundo o INE. Enquanto os preços das casas continuam em alta, embora comecem a desacelerar, segundo a mesma fonte, que revelou que no terceiro trimestre do ano, o Índice de Preços da Habitação (IPHab) cresceu 7,1% em termos homólogos. No entanto, este valor denota uma desaceleração quando comparado com a subida de 7,8% em igual período do ano passado. A crónica escassez de habitação para as classes médias, explica em parte que os preços das casas teimem em descer. Por outro lado, a crise começa a levar a alguma estabilização dos preços de venda. “Existem franjas de mercado em que os preços tenderão a baixar porque estavam artificialmente altos devido às altas expectativas dos proprietários e começam agora a adequar-se à realidade”, afirma Jorge Garcia, consultor de gestão de empresas imobiliárias. A crise e a entrada de algum Alojamento Local no mercado de arrendamento têm levado “a uma descida entre 10% a 15%, por enquanto. A tendência poderá ser para baixar mais”, acrescenta Jorge Garcia. Saiba agora os prós e os contras de cada uma solução.